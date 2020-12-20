جمعت بين زوجين.. سر اختفاء عروس بنها بعد أيام من زفافها

الأحد، 20-12-2020
09:24 ص
المصريون
حالة من الجدل والصدمة انتابت أهالي مدينة بنها بمحافظة القليوبية، عقب
اختفاء عروس بعد 15 يومًا من حفل زفافها على زوجها، الأمر الذي دفع اهلها إلى
تحرير محضر بالواقعة.
تم تشكيل فريق من رجال المباحث لجمع التحريات والكشف عن سر اختفاء العروس،
لتتوصل الأجهزة الأمنية إلى السبب الصادم، وهو أن العروس وتدعى “نجلاء ع ع” 20
عاما، متزوجة حديثا، وخرجت من المنزل ولم تعد، على علاقة بشاب آخر وتزوجته عرفيًا.
وتبين من تحريات المباحث أن الفتاة التي أدعت هروب
ها، كانت على علاقة
عاطفية مع شاب خلال فترة خطوبتها واستمرت لبعد زواجها، حيث هربت من منزل زوجها
لتقابل حبيبها الأول وتزوجت منه عرفيا.