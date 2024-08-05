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جمال شعبان: طريقة سهلة لمعرفة صحة القلب من قبضة يدك

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الإثنين، 05-08-2024 11:26 ص

 

نشر الدكتور جمال شعبان استشاري أمراض القلب ورئيس معهد القلب سابقا على صفحته الشخصية بالفيسبوك منشورا عن طرق للتعرف على صحة قلبك من قوة قبضة يدك.

 وقال شعبان في منشوره “ Hand grip” هي  العلامة الحيوية الخامسة

Fifth vital sign فكلما ضعفت قوة الرست wrist( المصافحة)  وكلما تراجعت قوة قبضة يدك يكون ذلك علامة على مرض مثل السكر من النوع الثاني والقلب والهشاشة

والزهايمر والسرطانات والوهن العام.

وتابع شعبان أن العلماء يقترحون إضافة قياس قوة قبضة اليد لتكون العلامة الحيوية الخامسة مع  العلامات الأربع التقليدية الضغط والنبض والتنفس ودرجة الحرارة.

 نصح شعبان بتجربة ذلك فورا وقال: “اقفل إيدك بقوة وصافح أيد اللي قدامك واتطمن علي صحة قلبك”.

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