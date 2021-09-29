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تعرف على موعد الاحتفال بالمولد النبوي الشريف 2021

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الأربعاء، 29-09-2021 12:11 م

للاحتفال بالمولد النبوي الشريف مكانة عظيمة لدى المسلمين، لأنه يأتي احتفالا بمولد سيد الخلق، ويبحث الكثيرون مع اقتراب شهر ربيع الأول، عن موعد المولد النبوي الشريف 2021.
وبحسب هيئة البحوث الفلكية، فإن موعد المولد النبوي الشريف 2021 هو يوم الاثنين 18 أكتوبر المقبل، مؤكدة أن موعد المولد النبوي الشريف يوافق 12 من ربيع الأول من العام الهجري 1443.
ويعتبر يوم المولد النبوي إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع العام والخاص، وفق لما نص عليه قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، ويتم ترحيل أي إجازة رسمية تكون خلال منتصف أيام الأسبوع، حتى يوم الخميس التالي، بحسب قرار سابق لمجلس الوزراء، وبذلك تكون إجازة المولد النبوي الشريف يوم الخميس 21 أكتوبر المقبل.
 

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