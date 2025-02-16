ترقص بفستان جريء.. ليلى علوي تثير الجدل: الدنيا حلوة

شاركت الفنانة ليلى علوي، جمهورها عبر السوشيال ميديا صور وفيديو جمعتها بالمطربة اللبنانية نانسي عجرم في إحدى المناسبات.

ونشرت ليلى، الصور والفيديو، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "من حدث اليوم".

وظهرت ليلى علوي بالفيديو وهي مرتدية فستان "جريء" وترقص وتغني مع نانسي عجرم على أغنية "الدنيا حلوة" .

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "أجمل تفاحة، القمر، انتي ونانسي عسل، أحلى ليلى، العسل كله طل علينا، بتصغري يا ليلى العسل".