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تدريب بحري بين مصر وروسيا ينفذ لأول مرة بالبحر الأسود

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تدريب بحري
 
الإثنين، 16-11-2020 06:02 م أحمد سالم
شهدت قاعدة الإسكندرية البحرية، مغادرة عدد من القطع المشاركة في تنفيذ التدريب البحري المصري الروسي المشترك "جسر الصداقة – 3"، والذي ينفذ لأول مرة في البحر الأسود بين القوات البحرية لكلا البلدين، لتعزيز آفاق التعاون العسكرى ودعم جهود الأمن والاستقرار بالمنطقة.

يأتي ذلك في إطار خطة التدريبات المشتركة مع الدول الصديقة والشقيقة.
ونفّذت القطع البحرية المصرية تشكيلات إبحار أثناء رحلتها بمسرح عمليات البحر المتوسط، كما عبرت مضيق الدردنيل والبوسفور، استعدادًا لتنفيذ التدريب المشترك مع البحرية الروسية.

ويمثل التدريب البحرى المشترك "جسر الصداقة - 3"، أحد أهم التدريبات المشتركة بين مصر وروسيا، لنقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين.
 

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