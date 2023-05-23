بعد القبض عليه.. فيديو من كاميرا مراقبة يوثق اعتداء سعد الصغير وزوجته على طليقته

رصدت كاميرات
المراقبة بعقار طليقة الفنان سعد الصغير وزوجته الراقصة برلنتي عامر ، لحظة
دخولهما إلى العقار ووقوع مشادة كلامية بينهما ، قبل الصعود إلى شقة طليقته
ومحاولة اقتحامها .
وكانت ألقت
الشرطة القبض على الفنان سعد الصغير وزوجته الراقصة برلنتي عامر ، أمس عقب تعديهما
على طليقته داخل شقتها .
وتقدمت "
رانيا صالح " طليقة الفنان سعد الصغير ، ببلاغ لمركز شرطة الهرم ، تتهم فيه
طليقها وزوجته باقتحام شقتها والتعدي عليها بالضرب والسب والقذف وذلك لخلافات
سابقه بينهم .
وطالبت رانيا
في بلاغها الأجهزة الأمنية بأخذ التعهد اللازم على طليقها وزوجته لعدم التعرض لها
وحمايتها .
May 22, 2023