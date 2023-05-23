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بعد القبض عليه.. فيديو من كاميرا مراقبة يوثق اعتداء سعد الصغير وزوجته على طليقته

m-22-بالفيديو-القبض-على-الفنان-سعد-الصغير-وزوجته-وكاميرات-المراقبة-تكشف-التفاصيل
سعد الصغير
الثلاثاء، 23-05-2023 09:29 ص

 

رصدت كاميرات المراقبة بعقار طليقة الفنان سعد الصغير وزوجته الراقصة برلنتي عامر ، لحظة دخولهما إلى العقار ووقوع مشادة كلامية بينهما ، قبل الصعود إلى شقة طليقته ومحاولة اقتحامها .

 

وكانت ألقت الشرطة القبض على الفنان سعد الصغير وزوجته الراقصة برلنتي عامر ، أمس عقب تعديهما على طليقته داخل شقتها .

 

وتقدمت " رانيا صالح " طليقة الفنان سعد الصغير ، ببلاغ لمركز شرطة الهرم ، تتهم فيه طليقها وزوجته باقتحام شقتها والتعدي عليها بالضرب والسب والقذف وذلك لخلافات سابقه بينهم .

 

وطالبت رانيا في بلاغها الأجهزة الأمنية بأخذ التعهد اللازم على طليقها وزوجته لعدم التعرض لها وحمايتها .

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