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برقم الجلوس.. الآن نتيجة الثانوية الأزهرية

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الأحد، 15-08-2021 11:08 ص

أعلن الأزهر الشريف، عن ظهور رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 برقم الجلوس، والتي سيتم الإعلان عنها في مؤتمر صحفي بمشيخة الأزهر بالدراسة.
ومن المقرر أن تعلن بوابة الأزهر الإلكترونية نتيجة الثانوية الأزهرية برقم الجلوس، اليوم الأحد ، من خلال رابط بوابة الأزهر من هنا.
ويعلن الأزهر الشريف، نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 عبر بوابة الأزهر الإلكترونية ويتاح للطلاب الحصول عليها برقم الجلوس.
ويبث المؤتمر الصحفي بشكل مباشر على صفحات الأزهر الشريف على مواقع التواصل الاجتماعي:
Facebook.com/OfficialAzharEg
Twitter.com/AlAzhar
YouTube.com/c/OfficialAzharEg
كما أعلن الأزهر الشريف أسماء أوائل نتيجة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2020-2021م، وذلك بعدما أجرى فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اتصالات هاتفية هنأ فيه الطلاب الأوائل بتفوقهم وتقديم فضيلته الشكر لأسر الطلاب على ما بذلوه من جهود لتحفيز ومساعدة أبنائهم على التفوق.
 

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