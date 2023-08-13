برصاصة في رأسها.. لاعب كمال أجسام يقتل زوجته في بث مباشر





أقدم لاعب كمال أجسام، يدعى نرمين سليمانوفيتش، على قتل زوجته السابقة في أثناء بث مباشر على تطبيق إنستجرام.

وبحسب وسائل إعلام، فإن القاتل، وهو من بلدة غراداتاك في شمال شرق البوسنة والهرسك، أقدم على ارتكاب جريمته وقتل زوجته السابقة برصاصة في الرأس أمام ابنتهما الصغيرة في أثناء بث مباشر على إنستجرام.

ونشر نرمين سليمانوفيتش مقطع فيديو على إنستجرام يوضح نيته ارتكاب الجريمة.

وظهر في الفيديو وهو يحمل مسدساً ويطلق رصاصة في جبين المرأة، ويمكن سماع صرخات الطفلة الصغيرة في الخلفية، فيما أكد القاتل أنه ترك الرضيعة حية.

وأشار القاتل لاحقاً إلى أنه حذر الجميع من أن الأمور ستصل إلى هذا الحد، وذلك بسبب تصرفات زوجته السابقة فيما يتعلق بابنهما.

نرمين سليمانوفيتش، بالإضافة إلى لعبه كمال الأجسام، كان يتورط أيضًا في أنشطة إجرامية، وقد سبق له أن ارتكب أعمال عنف ومشاجرات وشارك في تهريب المخدرات.

وبعد ارتكاب الجريمة، نشر المشتبه به مقطع فيديو آخر على إنستغرام يكشف فيه أنه أطلق النار على شخصين آخرين في أثناء محاولتهما الهرب.

وحددت الشرطة في بلدة توزلا شمال شرق البوسنة مكان القاتل، وبعد تبادل لإطلاق النار وقبل أن تلقي القبض عليه، انتحر.