بالفيديو.. تفاصيل سقوط أمطار غزيرة خلال أيام

كشفت الدكتورة إيمان سيد، رئيس قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والري، تفاصيل الأمطار الغزيرة في شهر أغسطس الحالي.
وقالت إيمان سيد، في مداخلة هاتفية مُذاعة عبر القناة الأولى، للتليفزيون المصري، اليوم الثلاثاء، أن مركز التنبؤ بالفيضان يتابع كميات الأمطار التي تهطل على النيل بشكل مستمر، مضيفا أنه للعام الثاني أو الثالث نلاحظ كميات الأمطار التي تسقط في أعالي النيل.
وتابعت الدكتورة إيمان سيد، رئيس قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والري، أنه بخاصة في شمال السودان وتمتد إلى الحدود الجانبية، لكن هذا العام تمتد بشكل أكبر وبخاصة في بعض المناطق في الجنوب وستصل إلى أسوان وهي ظاهرة جديدة وغريبة، مستدركا أنه :"النهارده ستكون أمطار خفيفة، وغدًا ستكون أمطار غزيرة، وأساسها في دولة السودان وإن شاء الله تكون خير على أهلنا في الصعيد".
وفي السياق نفسه أشارت الدكتورة إيمان سيد، رئيس قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والري، إلى أن الأمطار لن تمتد للقاهرة، وترتكز بشكل أكبر على مناطق الجنوب.