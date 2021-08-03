الأربعاء 11 أغسطس 2021
توقيت مصر 01:03 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

نواف العنزي مُبتز القاصرات يتصدر الترند في السعودية.. هل تم اعتقاله؟

بث مباشر.. مباراة الزمالك والاتحاد السكندري

طبيب مؤمن زكريا يصدم الجميع: نحاول وقف التدهور ونتمنى أن يقف على قدميه

رهف القنون تصدم الجميع وتستعرض مؤخرتها عارية: «سأفعلها أنا»

رسميًا.. باريس جان جيرمان يعلن ضم «ميسي»

الأرصاد الجوية تحذر من كارثة

وفاة الفنان عبدالله الشرقاوي

تفاصيل واقعة دهس أم ابنتها بسبب رفضها ارتداء الحجاب

دنيا سمير غانم تكشف آخر ما قالته لها والدتها قبل وفاتها

أبويا عمل اللي ميتعملش.. فادي خفاجة لوالده: «أبوس جزمتك اتكلم»

ADS
 

بالفيديو.. تفاصيل سقوط أمطار غزيرة خلال أيام

2018_12_1_11_44_35_383
ا
Native
الثلاثاء، 03-08-2021 08:13 م
كشفت الدكتورة إيمان سيد، رئيس قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والري، تفاصيل الأمطار الغزيرة في شهر أغسطس الحالي.
وقالت إيمان سيد، في مداخلة هاتفية مُذاعة عبر القناة الأولى، للتليفزيون المصري، اليوم الثلاثاء، أن مركز التنبؤ بالفيضان يتابع كميات الأمطار التي تهطل على النيل بشكل مستمر، مضيفا أنه للعام الثاني أو الثالث نلاحظ كميات الأمطار التي تسقط في أعالي النيل.
وتابعت الدكتورة إيمان سيد، رئيس قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والري، أنه بخاصة في شمال السودان وتمتد إلى الحدود الجانبية، لكن هذا العام تمتد بشكل أكبر وبخاصة في بعض المناطق في الجنوب وستصل إلى أسوان وهي ظاهرة جديدة وغريبة، مستدركا أنه :"النهارده ستكون أمطار خفيفة، وغدًا ستكون أمطار غزيرة، وأساسها في دولة السودان وإن شاء الله تكون خير على أهلنا في الصعيد".
وفي السياق نفسه أشارت الدكتورة إيمان سيد، رئيس قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والري، إلى أن الأمطار لن تمتد للقاهرة، وترتكز بشكل أكبر على مناطق الجنوب.
 

إقرأ ايضا

947x500-mp5Nf

نواف العنزي مُبتز القاصرات يتصدر الترند في السعودية.. هل تم اعتقاله؟

Capture

طبيب مؤمن زكريا يصدم الجميع: نحاول وقف التدهور ونتمنى أن يقف على قدميه

5210540_1628600001

رهف القنون تصدم الجميع وتستعرض مؤخرتها عارية: «سأفعلها أنا»

أخبار متعلقة

Capture

شاهد.. سقوط فتاة بشكل مروع أثناء رقصها على سيارة جيب