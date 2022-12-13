بالصور.. من هو أغنى رجل في مصر وكم تبلغ ثروته؟

يتواجد في قائمة مجلة فوربس 6 مصريين، خمسة منهم من عائلتي ساويرس ومنصور، حيث يتصدر القائمة لعام 2022 رجل الأعمال ناصف ساويرس.





جاء ناصف ساويرس (61 عامًا) في المركز الأولى ضمن قائمة أغنياء مصر، ووصفته فوربس بأنه أغنى ملياردير في الشرق الأوسط، وتبلغ ثروته 7.7 مليار دولار رغم انخفاض ثروته 600 مليون دولار عن العام السابق.

ويمتلك ناصف -إلى جانب أوراسكوم للإنشاءات المصرية - ما يقرب من 6% من أسهم شركة "أديداس" للملابس الرياضية، و5% في شركة (Madison Square Garden Sports) المدرجة في نيويورك، والمالكة لفريق (NBA Knicks) وفريق (NHL Rangers).





ويتولى ناصف إدارة شركة (OCI)، أحد أكبر منتجي الأسمدة النيتروجينية في العالم، ولها مصانع في ولايتي تكساس وآيوا ويتم تداول أسهمها في بورصة يورونكست أمستردام.

أما نجيب ساويرس (67 عامًا)، الأخ الأكبر لناصف، فجاء في المرتبة الثانية بين أغنياء مصر بثروة بلغت 3.4 مليار دولار في 2022 بزيادة 200 مليون دولار مقارنة بالعام الماضي، وفقا للقائمة.





يترأس نجيب مجلس إدارة شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، وشركة (Italiaonline) العاملة بمجال الإنترنت، ولديه حصة أغلبية تبلغ 88% في شركة (Euronews)، كما قام بتطوير منتجعاً فاخراً يحمل اسم (Silversands) في جزيرة غرينادا.

أما في المرتبة الثالثة رجل الأعمال محمد منصور (74 عاما)، وهو وزير سابق، ويشرف على مجموعة منصور التي أسسها والده لطفي منصور عام 1952، وتبلغ ثروته 2.5 مليار دولار وهي لم تتغير عن العام الماضي.





أسس منصور وكالات (جنرال موتورز) في مصر عام 1975، ليصبح أحد أكبر موزعي سياراتها في العالم، ولدى المجموعة أيضًا حقوق توزيع حصرية لمعدات (Caterpillar) في مصر و7 دول إفريقية أخرى.

وفي المركز الرابع بالقائمة جاء محمد الفايد (93 سنة) بثروة 2.1 مليار دولار، بعدما زادت ثروته 300 مليون دولار مقارنة بالعام الماضي.





ولد محمد الفايد بمدينة الإسكندرية، وانتقل فى منتصف عام 1960 إلى المملكة المتحدة حيث صنع ثروته، يمتلك فندق (Ritz Paris ) الذى تمت إعادة افتتاحه عام 2016، وباع الفايد عام 2013 نادي فولهام الإنجليزي إلى الملياردير شاهد خان بقيمة مقدرة 300 مليون دولار.