الأربعاء 07 ديسمبر 2022
توقيت مصر 14:42 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

ظلا تحت الدُش فترة طويلة.. العثور على عروسين متوفين داخل الحمام

تفاصيل جديدة حول الفيديو المرعب لنعش مفيد فوزي وعلاقته بالشيخ الشعراوي

جورجينا من ملعب لوسيل: يا له من عار أن يجلس رونالدو على دكة البدلاء

بعد الارتفاع القياسي.. وقف بيع وشراء الذهب

شاهد.. سباق سيارات في شارع عام بالكويت ينتهي بكارثة

شقيقة مرشد إيران تعلن تبرئها منه وتفتح النار عليه

انتحار نجمة شهيرة.. ووالدتها تكشف السبب الصادم

شاهد.. آخر اختراعات الشيف بوراك داخل المطبخ

بالصور.. لحظة ضبط 18 شخصًا متلبسين بممارسة الشذوذ في مركز تدليك بالكويت

اغتيال محامٍ داخل مكتبه في الجيزة بـ 5 رصاصات منها اثنتين بمنطقة حساسة

ADS
 

انتحار نجمة شهيرة.. ووالدتها تكشف السبب الصادم

197-155738-mother-star-hana-kimura-commit-suicide-2
النجمة
Native
Teads
الأربعاء، 07-12-2022 10:48 ص


اتهمت والدة هانا كيمورا، المصارعة الشابة ونجمة برنامج تلفزيون الواقع الشهير "تيراس هاوس"، أمس الثلاثاء، قناة تلفزيونية بدفعها للانتحار.

وأقامت كيوكو كيمورا دعوى قضائية ضد المحطة التلفزيونية اليابانية المنتجة لبرنامج "تيراس هاوس" وشركتين أخريين، مدعية أن ابنتها انتحرت بسبب البرنامج.

وتسعى الأم، بحسب وكالة أنباء كيودو اليابانية، من خلال الدعوى التي أقامتها أمام محكمة طوكيو الجزئية، إلى الحصول على نحو 142 مليون ين (مليون دولار) تعويضا من الشركات الثلاث، وبينها شبكة تلفزيون فوجي، التي قالت إنها أنتجت البرنامج التلفزيوني بطريقة تجعل المشاهدين يكرهون ابنتها.


وكانت هانا كيمورا، 22 عاما، ضمن أعضاء فريق موسم "تيراس هاوس طوكيو" 2019-2020. وتم العثور على المصارعة المحترفة منتحرة في شقتها بالعاصمة طوكيو في مايو 2020 بعد أن استهدفها سيل من رسائل الكراهية المتنمرة على وسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما تسبب في إيقاف البرنامج.

وبحسب الدعوى، بدأت هانا كيمورا في إيذاء نفسها عقب بث مشهد لها وهي تفقد أعصابها على شبكة نتفليكس في مارس 2020 قبل بثه على التلفزيون، الأمر الذي أدى إلى تعرضها للتنمر على وسائل التواصل الاجتماعي.


وأضافت كيمورا أن المتهمين واصلوا بث المشهد والمسلسل التلفزيوني، مما تسبب في انتحار ابنتها. وقالت الأم في مؤتمر صحفي إن المتهمين "لم يتفاعلوا بصدق، ولا أتوقع أن يتغيروا"، مضيفة أنها تأمل أن تساهم دعواها القضائية في القضاء على التنمر عبر الإنترنت.

وفي محاكمة منفصلة، أمرت المحكمة في مايو العام الماضي رجلا بدفع نحو 1.29 مليون ين تعويضا إلى كيوكو كيمورا لنشره رسائل كراهية استهدفت ابنتها بعد انتحارها.
 

إقرأ ايضا

Capture

ظلا تحت الدُش فترة طويلة.. العثور على عروسين متوفين داخل الحمام

638e6ede4236047d3223fcd9

تفاصيل جديدة حول الفيديو المرعب لنعش مفيد فوزي وعلاقته بالشيخ الشعراوي

e1b94a29-a5e9-4e34-b794-5010ddb276c9

شاهد.. آخر اختراعات الشيف بوراك داخل المطبخ