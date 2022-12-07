انتحار نجمة شهيرة.. ووالدتها تكشف السبب الصادم

الأربعاء، 07-12-2022
10:48 ص
اتهمت والدة هانا كيمورا
، المصارعة الشابة ونجمة برنامج تلفزيون الواقع
الشهير "تيراس هاوس"، أمس الثلاثاء، قناة تلفزيونية بدفعها للانتحار.
وأقامت كيوكو كيمورا دعوى قضائية ضد المحطة التلفزيونية اليابانية المنتجة
لبرنامج "تيراس هاوس" وشركتين أخريين، مدعية أن ابنتها انتحرت بسبب
البرنامج.
وتسعى الأم، بحسب وكالة أنباء كيودو اليابانية، من خلال الدعوى التي
أقامتها أمام محكمة طوكيو الجزئية، إلى الحصول على نحو 142 مليون ين (مليون دولار)
تعويضا من الشركات الثلاث، وبينها شبكة تلفزيون فوجي، التي قالت إنها أنتجت
البرنامج التلفزيوني بطريقة تجعل المشاهدين يكرهون ابنتها.
وكانت هانا كيمورا
، 22 عاما، ضمن أعضاء فريق موسم "تيراس هاوس
طوكيو" 2019-2020. وتم العثور على المصارعة المحترفة منتحرة في شقتها
بالعاصمة طوكيو في مايو 2020 بعد أن استهدفها سيل من رسائل الكراهية المتنمرة على
وسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما تسبب في إيقاف البرنامج.
وبحسب الدعوى، بدأت هانا كيمورا
في إيذاء نفسها عقب بث مشهد لها وهي تفقد
أعصابها على شبكة نتفليكس في مارس 2020 قبل بثه على التلفزيون، الأمر الذي أدى إلى
تعرضها للتنمر على وسائل التواصل الاجتماعي.
وأضافت كيمورا أن المتهمين واصلوا بث المشهد والمسلسل التلفزيوني، مما تسبب
في انتحار ابنتها. وقالت الأم في مؤتمر صحفي إن المتهمين "لم يتفاعلوا بصدق،
ولا أتوقع أن يتغيروا"، مضيفة أنها تأمل أن تساهم دعواها القضائية في القضاء
على التنمر عبر الإنترنت.
وفي محاكمة منفصلة، أمرت المحكمة في مايو العام الماضي رجلا بدفع نحو 1.29
مليون ين تعويضا إلى كيوكو كيمورا لنشره رسائل كراهية استهدفت ابنتها بعد انتحارها.