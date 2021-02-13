«القهوة مثل الخمر».. قصة عزل المفتي بعد معركة ضارية وحصار المسجد(فيديو)
قهوة
السبت، 13-02-202110:28 صمحمد فضل - متابعات
القهوة من أشهر المشروبات،والتي تتنوع طريقة عملها من
بلد لآخر وفق العادات والتقاليد.
لم يخطر ببال أحد أن القهوة في يوم من الأيام كانت محرمة
بفتوى أحد العلماء الذي كان يأخذ الناس بفتواه.
وفي هذا الشأن تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي،
فيديو يرصد قصة الفتوى العجيبة التي تسببت في قيام معركة حامية الوطيس بين مؤيدي الشيخ
و فتواه و بين التجار و مؤيديهم من البائعين،
والتي تكشف عن سبب تقديم القهوة بدون سكر "سادة" في العزاء حتى الآن.
شاهد الفيديو: