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الفنان عمرو يسري: ببيع أكل وشاي في الشارع عشان أصرف على أسرتي

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عمرو يسري
Native
Teads
السبت، 01-10-2022 10:42 ص
كشف الفنان عمرو يسري عن معاناته لعدم مشاركته في أي أعمال فنية منذ فترة طويلة، مشيرا إلى أنه أصبح يصنع الطعام في المنزل ويبيعه للمارة في الشارع، كذلك يصنع القهوة من أجل توفير احتياجات أسرته.

وقال عمرو يسري خلال استضافته ببرنامج ”بنت البلد“ الذي تقدمه الفنانة نشوى مصطفى عبر قناة ”صدى البلد“: ”بتألم لما بلاقي الناس في الشارع يتصوروا معايا ويقولوا إنت فين؟ دي بتقتلني، النقطة إن فيه تغيرات، والطفرة اللي حصلت كانت بعد 2011، الـ 10 سنين اللي فاتوا دول غيروا حاجات كتير“.
وواصل عمرو يسري: ”نجوم كتير أوي بقوا في الظل، ومخرجين كتير نصهم رحمة الله عليهم أمثال حسين عمارة ورائد جديد، والنص التاني مبيشتغلش، وأصبح الموضوع في الجيل ده إنهم لازم يضربوا بالنار ويموتوا ”.
وتابع : ”اختيار الفنانين فى الأعمال حاليا غير عادل ولا يعتمد على الموهبة، وبعد غيابي عن الفن بسبب تجاهل الفنانين لي، أصبحت أصنع الطعام فى المنزل وأبيعه في الشارع، إضافة إلى القهوة والمشروبات الساخنة، وكنت قد اشتغلت فترة سائقا بشركة أوبر“.
وأكمل: ”مش تقصير مني، والمسألة أصبحت شللية بحتة من الدرجة الأولى، وكل كرو بقى ليه الناس والمجموعة الخاصة بيه، سواء من منتج ومدير إنتاج ومخرج ونجم، وزمان المخرج كان بيبقى نمبر وان، ومن بعده الآخرين، دلوقتي المخرج بقى رقم 4، وتبقى طفرة لو المخرج حط اسم في العمل“.
وتابع عمرو يسري حديثه: ”على مدار سنين دي كلها أنا معملتش حاجة، أنا لسة عندي شغف وعندي الطموح إن أعمل حاجة، يمكن فروق السن بتعلى ولكن بيقولولي إنت بيبي فيس ومبتكبرش، قُلت مش مشكلة المهم إني أرضي غروري الفني“.

وكشف عمرو يسري في نهاية حديثه:“ الفن في دمي، وعندي غيرة فنية وغيرة صحية، بس بيحصل مشاكل في الحياة تخلي الواحد ميكملش منها حريق بيتي ووالدي توفي فيها“.

 

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