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الريال السعودي يرتفع.. قفزة جديدة في أسعار العملات العربية أمام الجنيه

عملات
العملات العربية
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الأحد، 06-11-2022 01:09 م
ارتفع سعر الريال السعودي وعدد من العملات العربية مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستوياتها خلال تعاملات يوم الخميس الماضي.

أسعار العملات العربية
سعر الدينار الكويتي: 75.07 جنيه للشراء بزيادة 43 قرشا، و78.27 جنيه للبيع، بزيادة 49 قرشا.

سعر الريال السعودي: 6.43 جنيه للشراء، و6.45 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش للشراء والبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 6.59 جنيه للشراء بزيادة 5 قروش، و6.56 جنيه للبيع بزيادة 4 قروش.

سعر الدينار البحريني: 62.40 جنيه للشراء بزيادة 38 قرشا، و64.32 جنيه للبيع، بزيادة 39 قرشا.

سعر الريال القطري: 6.19 جنيه للشراء، و6.66 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش للشراء والبيع.

سعر الدينار الأردني: 33.59 جنيه للشراء بزيادة 21 قرشا، و34.19 جنيها للبيع، بزيادة 19 قرشا.
 

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