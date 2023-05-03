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البلوجر هبة السيد تصدم الجميع: "اكتشفت علاقة جنسية بين ابني وشقيقته"

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البلوجر هبة السيد
الأربعاء، 03-05-2023 11:13 ص

تسببت بلوجر تدعى هبة السيد في موجة جدل خلال الساعات الماضية بعد أن زعمت وجود علاقة غير مشروعة بين طفلها وشقيقته.

 

وفي مقطع الفيديو الذي ظهرت فيه رفقة أبنائها الصغار، قالت هبة السيد إنها دخلت إلى غرفة نوم أطفالها، وفوجئت بأن نجلها في موضع مناف للآداب مع شقيقته.

 

وردًا على ذلك تقدمت إحدى المحاميات ببلاغ إلى النائب العام اتهمتها بالتربح وزيادة المشاهدات واستغلال أطفالها وانتهاك حرمة الصغير من خلال الفيديوهات التى تنشرها على وسائل التواصل الاجتماعي.

 

وكشف المجلس القومي للأمومة والطفولة في مصر، عن أن البلوجر، التي تقطن منطقة الخصوص بمحافظة القليوبية شمال القاهرة، تنتظرها عقوبة تتراوح ما بين السجن 3 و7 سنوات، حسب رؤية المحكمة.

 

وفقا للقانون المصري تعد هذه الواقعة استغلالا للأطفال تجاريا واقتصاديا لتحقيق نسبة من المشاهدات، مما عرض سلامتهم وأخلاقهم للخطر.

 

وتعد الواقعة إساءة لكرامة وحقوق الطفل وفق نص المادة 96 من قانون الطفل رقم 12 لعام 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008.

 

وتعتبر جريمة هتك عرض مؤثمة وفقًا لأحكام قانون العقوبات، كما تعتبر تعديا على مبادئ وقيم الأسرة في المجتمع المصري وفق حكم المادة 25 من القانون 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

 

وتخالف حكم المادة 291 من قانون العقوبات وبها تهمة مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي، والقانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر.

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