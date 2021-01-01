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«الأوقاف» تستقبل العام الجديد بافتتاح 11 مسجدًا في 3 محافظات

أرشيفية
أرشيفية
 
الجمعة، 01-01-2021 09:39 ص المصريون
 تستقبل وزارة الأوقاف أول جمعة في العام الجديد 2021 بافتتاح 11 مسجدًا اليوم الجمعة في 3 محافظات ليكون إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020م 667 مسجدًا حتى تاريخه وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف لعمارة بيوت الله مبنى ومعنى.

كما أعلنت الوزارة أن المساجد التي سيتم افتتاحها الجمعة القادمة جميعها جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف وهي:

مديرية أوقاف الفيوم

أبو بكر الصديق – الكعابي القديمة – سنورس
الرحمن – سنوفر- مركز جنوب
مكاوي – قطون – أطسا
الحاجة زين – أبو حجاب – سنورس
الفتح – قحافة – بندر الفيوم
المدينة المنورة – المدينة الصناعية – طامية
النور – ادوار رفائيل – طامية
الفاروق – طامية
عرفات – ترسا – سنورس


مديرية أوقاف أسوان
الإمام البخاري – أسوان – مركز ادفو – الكرنك


مديرية أوقاف البحيرة
المسجد الكبير – زاوية نعيم قرية جواد حسني – أبو حمص


 

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