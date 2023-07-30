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أول رد رسمي على ظهور "المطرب المحجب" في حفل كايروكي

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باولو
الأحد، 30-07-2023 12:07 م


ضجّة واسعة صاحبت ظهور مغني الراب مروان بابلو بالحجاب في حفل فرقة "كايروكي" الأخير والذي أقيم مساء الخميس الماضي.

وحول الأزمة تحدث محمد عبدالرحمن، المتحدث الرسمي باسم نقابة الموسيقيين، مؤكدا أن هناك قرارا سيصدر ضد مغني الراب بعد فحص المقاطع المصورة.

وقال إن مروان بابلو شارك فرقة كايروكي في الحفل وصعد إلى خشبة المسرح كمجاملة فقط، وليس هو من يحيي الحفل، ولا يشترط حصوله على تصريح من النقابة من أجل الصعود للمجاملة، ويوجد فرق بين إحياء الحفل أو تقديم فقرة غنائية كاملة.

وكان المتحدث الرسمي لنقابة الموسيقيين المصريين أوضح في وقت سابق أن مروان بابلو ليس عضوا بالنقابة، وأنه حتى هذه اللحظة "عضو غير عامل"، ويحصل على ترخيص كل حفل مثلما يفعل ويجز والممثل محمد رمضان عندما يشارك في حفل غنائي.

 

ظهور مروان بابلو

أحيت فرقة "كايروكي" حفلا غنائيا، مساء الخميس، بحضور أكثر من 25 ألفا من المعجبين.

وقدمت "كايروكي" باقة متنوعة من أغنياتها الحديثة والقديمة منها "يالميدان، اثبت مكانك، صوت الحرية"، كما خطفت أنظار العشاق بتقديم أغنيات الألبوم الجديد والذي يحمل اسم "روما".

وأثارت إطلالة مروان بابلو في الحفل سخرية مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، وعلى منصة "إكس" (تويتر سابقا) تصدر اسم "المطرب المحجب" وقدم مروان بابلو مع أمير عيد وفريق كايروكي أغنية "تارانتينو" خلال الحفل.


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