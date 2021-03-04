أول تصريح لـ قطر بعد اجتماع سامح شكري

الخميس، 04-03-2021
05:12 م
محمد فضل
قال وزير الخارجية القطر
ي، الشيخ محمد بن عبدالرحمن، إن بلاده تسعى لإعادة العلاقات مع مصر
إلى “دفئها” و”نصابها الطبيعي”.
تصريح
ات وزير خارجية قطر
جاءت خلال مؤتمر صحفي مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، أمس الأربعاء، على هامش انعقاد أعمال الدورة العادية لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري في العاصمة المصر
ية القاهرة.
وقال الشيخ محمد بن عبد الرحمن: “في يناير الماضي، شهدنا قمة مجلس التعاون الخليجي في (محافظة) العلا (السعودية)، وصدر عنها البيان الذي أنهى الأزمة الخليجية مع دول الرباعي، وكان هناك لجان متابعة قامت بالاجتماع، منها اجتماع قطر
ي مصر
ي وكان إيجابيًا وبه بعض الخطوات الإيجابية لإعادة بناء العلاقة بين البلدين”.
وأضاف وزير خارجية قطر
: “ننظر إلى الموضوع بإيجابية ونسعى لأن تعود العلاقات إلى دفئها وأن تكون طيبة ومتينة، واليوم لقائي مع معالي وزير الخارجية (المصر
ي، سامح شكري) اتسم بالإيجابية والتفاؤل لإعادة العلاقات إلى نصابها الطبيعي”.
والتقى وزير الخارجية سامح شكري، نظيره القطر
ي، محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، أمس الأربعاء، للمرة الأولى منذ “الأزمة الخليجية”، على هامش الاجتماعات الوزارية لجامعة الدول العربية في دورتها الاعتيادية الـ155.