"أنتوا ماتعرفوش أنا مين".. ماذا حدث بين رجال الأمن وإسلام البحيري أثناء القبض عليه؟





ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، القبض على إسلام البحيري، في مأمورية خاصة فجر يوم الأحد، لتنفيذ ستة أحكام قضائية صادرة بحقه في قضايا شيكات بدون رصيد.

كانت معلومات أكدتها تحريات إدارة تنفيذ الأحكام بقطاع الأمن العام، أفادت بتواجد المذكور إسلام البحيري في محل إقامته بنطاق محافظة القاهرة .

وباستصدار إذن من النيابة العامة، تحركت مأمورية أمنية ضمت إدارة تنفيذ الأحكام ومباحث القاهرة إلى مكان اختباء وتواجد المتهم والمطلوب ضبطه لتنفيذ أحكام قضائية صادرة ضده.

وألقى رجال الأمن القبض على المتهم ، وحاول الإنكار في البداية وتم مواجهته بالأحكام القضائية الصادرة ضده، وأثناء اقتياد المحكوم عليه إلى سيارة الشرطة، قال لرجال الأمن: "أنتوا ماتعرفوش أنا مين".

واصطحبت أجهزة الأمن إسلام البحيري إلى قسم الشرطة لإنهاء الإجراءات القانونية، وإيداعه بأحد مراكز الإصلاح والتأهيل. كما تقوم الأجهزة الأمنية بإجراء فيش وتشبيه له من أجل الصحيفة الجنائية الخاصة به لمعرفة ما إذا كان مطلوب في قضايا أخري أم لا.

وكشف مصدر مطلع أن محامي إسلام البحيري سيتقدم بمعارضة على الأحكام الصادرة ضده التي وصلت لـ 6 أحكام قضائية.