أفضل شهادات ادخار داخل 4 بنوك بأعلى عائد

السبت، 26-08-2023
04:55 م
نسمه عبد الوهاب
شهادة البنك المصري الخليجي
23%
يقدم البنك المصري الخليجي شراء شهادة ادخار
بقيمة 100 ألف جنيه بعائد 23%، يحصل العميل على عائد سنوي 23 ألف جنيه في أول سنة، أو عائد شهري 1916 جنيها.
شهادة بنك مصر 19%
يقدم بنك مصر شراء شهادة ادخار
بقيمة 100 ألف جنيه بعائد 19%، يحصل العميل على عائد سنوي 19 ألف جنيه خلال الـ 3 سنوات، أو عائد شهري 1583 جنيها.
شهادة البنك الأهلي المصري 22%
يقدم البنك الأهلي شراء شهادة ادخار
بقيمة 100 ألف جنيه بعائد 22%، يحصل العميل على عائد سنوي 22 ألف جنيه خلال الـ 3 سنوات، أو عائد شهري 1833 جنيها.
شهادة بنك قناة السويس
يقدم بنك قناة السويس شراء شهادة ادخار
بقيمة 100 ألف جنيه بعائد 16%، يحصل العميل على عائد سنوي 16 ألف جنيه خلال الـ 3 سنوات، أو عائد أسبوعي 333 جنيها.