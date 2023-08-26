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أفضل شهادات ادخار داخل 4 بنوك بأعلى عائد

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السبت، 26-08-2023 04:55 م نسمه عبد الوهاب
شهادة البنك المصري الخليجي 23%

يقدم البنك المصري الخليجي شراء شهادة ادخار بقيمة 100 ألف جنيه بعائد 23%، يحصل العميل على عائد سنوي 23 ألف جنيه في أول سنة، أو عائد شهري 1916 جنيها.

شهادة بنك مصر 19%

يقدم بنك مصر شراء شهادة ادخار بقيمة 100 ألف جنيه بعائد 19%، يحصل العميل على عائد سنوي 19 ألف جنيه خلال الـ 3 سنوات، أو عائد شهري 1583 جنيها.

شهادة البنك الأهلي المصري 22%

يقدم البنك الأهلي شراء شهادة ادخار بقيمة 100 ألف جنيه بعائد 22%، يحصل العميل على عائد سنوي 22 ألف جنيه خلال الـ 3 سنوات، أو عائد شهري 1833 جنيها.

شهادة بنك قناة السويس

يقدم بنك قناة السويس شراء شهادة ادخار بقيمة 100 ألف جنيه بعائد 16%، يحصل العميل على عائد سنوي 16 ألف جنيه خلال الـ 3 سنوات، أو عائد أسبوعي 333 جنيها.

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