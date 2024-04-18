الخميس، 18-04-2024
01:45 م
تداول العديد من رواد موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالمنيا
، صورًا لأغرب جائزة حصل عليها شخص في دورة كرة قدم
، إذ حصل أحد المشجعين على جائزة "معزة
" خلال مشاركته بدورة قرية طهنشا.
وكان مركز شباب قرية طهنشا التابعة لمركز المنيا
، قد نظم دورة كرة قدم
مكونة من 65 فريقًا بمشاركة كافة القرى والنجوع القريبة، وأقيمت الدورة على روح المهندس إسماعيل أحمد، أحد رواد العمل الخيري في القرية، وبحضور عدد من المسئولين وأعضاء مجلس النواب السابقين والحاليين، وتضمنت الجوائز توزيع مبالغ مالية وطقم ملابس رياضي لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى.
فيما فاجأ القائمون على البطولة، جميع الحضور بمنح أفضل مشجع بالدورة جائزة "معزة
" لحرصه على حضور معظم المباريات وتشجيعه الحار وبمنتهى الروح الرياضية.
وحصل على الجائزة المشجع عبد الكريم محمد عبد الكريم، عامل زراعي، والذي حملها على كتفيه وجاب بها أرجاء الملعب في مشهد كوميدي أثار ضحك الجميع.