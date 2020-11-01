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أصالة تكشف أسرار ما حدث لها عقب طلاقها من طارق العريان

طارق العريان
أصالة تكشف أسرار ما حدث لها عقب طلاقها من طارق العريان
 
الأحد، 01-11-2020 07:31 ص خلود عادل

كشفت الفنانة أصالة عن مستقبلها الاجتماعي خلال الفترة المقبلة ، مؤكدة أنها لن تتزوج للمرة الثالثة بعد طارق العريان وأن هذا "قرار نهائي".

وقالت في حوار مع مجلة "زهرة الخليج": ليس لدي مشكلة مع الرجل ، فأغلب أصدقائي من الرجال وأحترمهم ، وأكثر شخص يستأثر بحبي واحترامي رجل وهو والدي.

وتابعت: مشروع الزواج يبدو أنه ليس مخصصا لي لذلك لن أتزوج مرة أخرى .. لدي 4 أبناء والكثير ومن الأصدقاء وبعض الأمور التي تستطيع أن تلهيني لنهاية حياتي.

وعن طلاقها من طارق العريان قالت: ألبوي الأخير استطاع إلهائي عن أصعب فترة في حياتي .. كنت أبحث وقتها عن مهرب و وجدت المهرب في الإعداد لألبومي.


 

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