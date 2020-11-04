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أرباح قياسية تحققها هيئة الأوقاف خلال شهر أكتوبر

الأوقاف
الأوقاف
 
الأربعاء، 04-11-2020 12:59 م متابعات- أمينة عبد العال
حققت هيئة الأوقاف أرقام قياسية في الأرباح والمتحصلات للشهر الخامس علي التوالي حيث بلغ إجمال المتحصلات من إيرادات الهيئة عن الفترة من 1 إلي 31 أكتوبر الماضي ، بنسبة 116% من الرابط الفعلي بزيادة قدرها 23.320.966 جنيه عن ما تم تحصيله خلال نفس الفترة العام الماضي بزيادة قدرها 19% .
وأضافت وزارة الأوقاف في بيان لها اليوم، نشرته أخبار اليوم ، إن الهيئة حققت 7 أرقام قياسية في الأرباح والمتحصلات الشهرية في خمسة أشهر، منها المتحصلات الشهرية في أشهر: يونيه ويوليه وأغسطس وسبتمبر وأكتوبر، حيث حصلت في كل شهر على حدة متحصلات أعلى من أي شهر نظير له في السابق، كما حصلت أعلى عائد سنوي في تاريخ الهيئة في 30/ 6/ 2020م، وأعلى عائد في الربع الأول من العام الماضي 2020م قياسا بنظيره من أي عام مضى.
وكانت الهيئة قد حققت في الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي عن الفترة من 1/ 7/ 2020 م حتى 31/ 10/ 2020م مبلغًا وقدره (460.731.985) جنيه بنسبة 114% من الربط الفعلي بزيادة قدرها (113.320.492) جنيهًا عما تم تحصيله خلال نفس الفترة عن نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة قدرها 33%، وذلك نظرًا للروح العالية التي يعمل بها جميع العاملين بالهيئة في المرحلة الراهنة وإدراكهم لأهمية صون مال الوقف والحرص على استثماره.  
 

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