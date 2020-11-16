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أبو هشيمة يكشف عن سر نجاحه ورأيه في الزواج من ياسمين صبري

أبو هشيمة و ياسمين صبري
أبو هشيمة و ياسمين صبري
 
الإثنين، 16-11-2020 11:50 ص متابعات- أمينة عبد العال
كشف رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة عن ما وصفها "الخلطة السحرية " لنجاحه في عالم الصناعة و الأعمال .
و أشار في حديثه لـ " سكاي نيوز عربية "
و يعتبر  أبو هشيمة  وهو من مواليد 1975 نموذج لرجل الصناعة والأعمال الناجح وبدأ مشواره محاسبا في أحد البنوك و في عام 2010 أسس مجموعة حديد للمصريين و بعدها بـ 4  سنوات أنشأ مجموعة إعلام المصريين وفي عام 2017 أسس مجموعة أسمنت قبل أن يقرر عام 2020 دخول عالم السياسة حيث انتخب نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري .
و أشار إلي أن الخلطة السحرية بدأت  حين حدد هدف واضح أشتغل عليه وبالرغم من أنني كنت من أسرة متوسطة ، كنت دائما أحلم بأن يكون لي عمل خاص، وبالتالي حددت هذا الهدف وجعلته حلما، وكافحت حتى حققته،  مع الإشارة إلى أنه ليس هناك أي نجاح يأتي من دون فشل ، متابعا دخلت مجال الحديد بالصدفة، لكنني أحببته، فبدأت تحقيق حلمي في الصناعة، و شعرت أنني مدمن على هذا المجال".
وعن زواجه من الفنانة ياسمين صبري قال أن الزواج استقرار أنا و زوجتي كلانا يكمل الآخر .. هي أضافت لشخصيتي أشياء و أنا كذلك نفس الأمر .

https://www.skynewsarabia.com/varieties/1393029-%D8%A7%D9%94%D8%A8%D9%88-%D9%87%D8%B4%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AD-%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%94%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AC
 

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