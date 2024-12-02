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وزير الطيران: نعترف بوجود مشاكل.. وطرح المطارات للاستثمار ليس بهدف "الفلوس"

مصر-للطيران
ا
الإثنين، 02-12-2024 12:38 م

 

قال الدكتور سامح الحنفي، وزير الطيران، إن طرح المطارات المصرية للاستثمار ليس بسبب الحاجة إلى "الفلوس"، وإنما الهدف منه تحسين جودة الخدمات المقدمة.

واستشهد خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب بالسعودية التي طرحت المطارات أمام المستثمرين، وآخرها مطار المدينة، بالرغم من أنها ليست في حاجة إلى "فلوس".

وأكد الوزير، أن طرح المطارات الهدف منه تحسين الجودة وإدخال المطارات المصرية فى المنافسة العالمية وتابع: نعترف أن مصر للطيران بها مشكلات، ولكن لا توجد شركة في العالم تتحمل ما تحملته مصر للطيران، بداية من ثورتين، وبعدها التعويم، وبعد ذلك أزمة كورونا، وأخيرًا الأحداث المحيطة بنا.

وأشار وزير الطيران، إلى أنه على الرغم من التحديات أمام مصر للطيران، إلا أنها كانت حاضرة كناقل وطني في كل الأزمات، مثل إجلاء الرعايا المصريين في عدد من الدول التي تشهد أزمات في المنطقة.

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