وزيرة الاستثمار السابقة تقرر ارتداء الحجاب.. ما علاقة شيخ الأزهر؟ (صور)

أثارت الدكتورة سحر نصر وزير الاستثمار والتعاون الدولي السابقة، الجدل عقب ظهورها مؤخرًا مرتدية الحجاب أثناء تقديم التهنئة للبابا تواضروس بمناسبة عيد الميلاد المجيد ضمن وفد الجبهة الوطنية.

وتعد هذه هي المرة الثانية التي ظهرت فيها سحر نصر بالحجاب بعد مغادرة منصبها في 2019، إذ ظهرت الوزيرة السابقة مرتدية الحجاب، خلال تكريمها في حفل توزيع جوائز الدكتور محمد ربيع ناصر العلمية البحثية السنوية لعام 2021، وهو الحفل الذي أقيم في أحد فنادق القاهرة، بحضور عدد من الوزراء والمثقفين والباحثين والعلماء.

وحرصت "نصر" على ارتداء الحجاب على غير عادتها، فطوال فترة عملها فى الوزارة لم ترتدِ حجابا أو غطاء للرأس إلا أنها ظهرت به خلال الحفل وهو الأمر الذي أثار استغراب البعض.

ووفق مصادر، فإن الوزيرة السابقة قررت ارتداء الحجاب كونها تم تعيينها مستشارًا لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، للتطوير المؤسسي لبيت الزكاة والصدقات المصري والمدير التنفيذي لبيت الزكاة التابع للمشيخة.

وفي يونيو الماضي، شهد فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، رئيس مجلس أمناء بيت الزكاة والصدقات، توقيع بروتوكول تعاون بين بيت الزكاة والصدقات وبنك مصر لإصدار بطاقات مسبقة الدفع (Co-Branded Cards) ليقوم بيت الزكاة والصدقات بإضافة الإعانات الشهرية للمستحقين علي البطاقات البنكية.

ووفق موقع "بوابة الأزهر"، وقع بروتوكول التعاون الأستاذة الدكتورة سحر نصر – المدير التنفيذي لبيت الزكاة والصدقات- مستشار فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، مع الأستاذ محمد الإتربي - رئيس مجلس إدارة بنك مصر.











