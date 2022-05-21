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نهال عنبر تكشف عن الأكلة التي طلبها سمير صبري قبل وفاته ولم يسعفه الوقت لتناولها

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سمير صبري
Native
Teads
السبت، 21-05-2022 01:33 م

كشفت الفنانة نهال عنبر عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، والتى كانت من أول الحضور إلى مسجد الشرطة  لأداء صلاة الجنازة على الفنان الراحل سمير صبري، آخر ماطلبه .
و تحدثت نهال عنبر عن الحالة النفسية للفنان الراحل وأنه شعر بسعادة كبيرة بعد قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بعلاجه على نفقة الدولة وشعوره براحة كبيرة أثناء تواجده بالمستشفى بالرغم من الألم.
وأضافت أن آخر ماطلبه منها هو أكلة محشي ورق عنب ولكن وافته المنية ورحل قبل أن تنفذ طلبه.
 وتوفي الفنان الكبير سمير صبرى،أمس عن عمر ناهز الـ 86 عامًا، بعد صراع مع أمراض الشيخوخة، بجانب معاناته من مشكلة في القلب الفترة الماضية.
و كان والد صبري ضابطا في الجيش ثم أصبح سفيرا وافتتح مطبعة في الإسكندرية اسمها مطبعة محرم، كان يمتلكها مع شريك أجنبي، وتعلم منه الكثير منها حب الناس وتكوين علاقات كثيرة، وهو كان اجتماعي.
ولد سمير صبري باسم محمد سمير جلال صبري، في 27 ديسمبر عام 1936 بمدينة الإسكندرية، ثم انتقل إلى القاهرة بعد انفصال والديه وسكن في نفس العمارة التي كان يسكن بها العندليب عبدالحليم حافظ والتقى به هناك لأول مرة.
وبدأ سمير صبري مشواره العملي بتقديم عدد من البرامج في الإذاعة والتلفزيون بدأها ببرنامج " ركن الطفل" الذي قدمه مع الفنانة لبنى عبدالعزيز، ثم برنامج "النادي الدولي"، وبدأ في مجال التمثيل  بأدوار صغيرة مع كبار النجوم قبل أن يصبح بطل لعدد من الأفلام التي حقق من خلالها نجاح كبير.
 

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