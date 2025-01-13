نشروا الفيديو على جروب شباب النادي.. 4 أعضاء بناد شهير استدرجوا طالبة ثانوي وصوروها عارية

ألقت قوات الأمن القبض على أربعة أعضاء في نادٍ رياضي مصري شهير، بتهمة تخدير طالبة وتصويرها عارية، وذلك في منطقة أكتوبر بمحافظة الجيزة.

ووفق تحريات الأجهزة الأمنية فإن أربعة شباب أعضاء في نادٍ شهير استدرجوا طالبة في المرحلة الثانوية إلى منزل تحت الإنشاء بحجة الاحتفال بعيد ميلاد أحدهم.

ولدى وصولها إلى مقر الاحتفال وضعوا لها مخدرا في عصير، وجردوها من ملابسها وتحرشوا بها ووثقوا ذلك بمقطع فيديو تمّ بثه على جروب خاص بشباب النادي.

بدأت الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغاً من قسم أكتوبر يفيد بإقدام أربعة شباب أعضاء في نادٍ شهير باستدراج طالبة إلى منزل تحت الإنشاء بحجة الاحتفال بعيد ميلاد ووضعوا لها مخدراً في العصير وجردوها من ملابسها وتحرشوا بها، ووثقوا ذلك بمقطع فيديو تم بثه على جروب شباب النادي.

حُرِر محضر بالواقعة وضبط المتهمين وحذف الفيديو.