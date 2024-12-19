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نجل عادل إمام يكشف عن شرط والده للعودة للتمثيل

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الخميس، 19-12-2024 01:14 م

 

تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي، الساعات القليلة الماضية، خبرا حول عودة الممثل الكبير عادل إمام للتمثيل بعد غياب طويل.

 

ولم يلتزم نجل الزعيم رامي إمام الصمت أمام هذا السيل من الشائعات، وفي مقابلة تلفزيونية قال رامي:"إن الزعيم قد يعود إلى الساحة الفنية مرة أخرى، لكن إذا وجد دورًا جديدًا ومميزًا لم يسبق له تقديمه".

 

ونفى رامي إمام، الأقاويل التي ترددت بشأن ابتعاد والده عن الأضواء بسبب تقدمه في العمر أو معاناته من أمراض الشيخوخة، مؤكدًا أن هذه الشائعات أصبحت أمرًا معتادًا لدى الأسرة، قائلًا: "نحن كعائلة عادل إمام أصبح لدينا مناعة ضد الشائعات التي تطاردنا منذ سنوات.

 

وأكد رامي إمام أن الشائعات كانت دائمًا جزءًا من حياة والده، مستذكرًا مواقف طريفة مثل تناول عادل إمام العشاء في أحد المطاعم، ليُشاع فورًا أنه يمتلك المطعم، أو انتقاله إلى شقة جديدة ليُقال إنه اشترى العمارة بأكملها".

 

يشار إلى أن آخر أعمال الزعيم عادل إمام مسلسل "فلانتينو" الذي عُرض عام 2020، وشاركه البطولة كل من دلال عبدالعزيز، داليا البحيري، حمدي الميرغني، هدى المفتي، وفاء صادق، سليمان عيد ، والعمل من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام.

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