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ميرهان حسين ترد على شائعات ارتباط خطيبها بشيرين عبد الوهاب

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ميريهان حسين
السبت، 06-01-2024 06:15 م نسمه عبد الوهاب
علقت الفنانة ميرهان حسين بالشائعات التي تم تداولها مؤخرًا حول علاقة خطيبها السابق بالفنانة شيرين عبد الوهاب بعد انفصال الأخيرة عن حسام حبيب، وردت ميرهان حسين على هذه الشائعات بشكل غير مباشر، حيث لم تؤكد أو تنفي تلك الأخبار بشكل صريح... إليكِ كيف ردت ميرهان حسين!

ردّت الفنانة ميرهان حسين على الأخبار التي تحدثت عن إمكانية وجود علاقة بين خطيبها السابق وفنانة معروفة انفصلت مؤخرًا عن زوجها، وفي تعليقها الأول حول الموضوع، استخدمت ميرهان حسين تطبيق إنستجرام لنشر آية قرآنية تنم عن حكمة وتفاؤل، حيث كتبت في خاصية القصص القصيرة: “وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ”.

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