منفصل عن فنانة شهيرة.. رجل جديد في حياة شيرين عبدالوهاب

الخميس، 04-01-2024
01:12 م
تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي، خبرا حول ارتباط خطيب الفنانة ميرهان حسين
السابق بالمطربة شيرين عبدالوهاب
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وأحدث هذا الخبر ضجة واسعة، لا سيما وأنه جاء بعد انفصال شيرين عبدالوهاب
عن زوجها الفنان حسام حبيب
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وبطريقة غير مباشرة، علقت ميرهان حسين
على خبر، ارتباط خطيبها السابق تامر سليم عاطفيا بنجمة الغناء شيرين، إذ نشرت عبر خاصية استوري، في تطبيق "إنستغرام" الآية القرآنية الكريمة "وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ".
وكانت علاقة حب قوية تربط ميرهان حسين
بـ(تامر سليم) الذي يعمل دكتور أمراض نساء، وتم إعلان الخطبة واستمرت 8 أشهر فقط، وبشكل مفاجئ وقع الانفصال، وتردد وقتها أن الصدام بين ميرهان وتامر سليم حدث قبل أسابيع من حفل الزفاف، ولم يكشف الطرفان عن سبب تصدع العلاقة والانفصال.
ميرهان حسين
، تبلغ من العمر 42 عاما، وبدأت مشوارها الفني من خلال فيلم "عمر وسلمى 2" بجانب تامر حسني، وتألقت على شاشة التلفزيون بعدد كبير من الأعمال الفنية، مثل "الإكسلانس، وحواري بوخارست" كما تنتظر عرض مسلسل جديد يحمل اسم "الذنب" بطولة هاني سلامة، وتجسد خلاله دور محامية.