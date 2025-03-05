مسلحون يحاصرون منزلًا في شبرا ويطلقون وابلا من الرصاص

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الأربعاء، 05-03-2025 01:02 م

 

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من جهودها لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر فيه مجموعة من الأشخاص الملثمين، وبحوزتهم أسلحة نارية، ويطلقون النار على أحد المنازل في منطقة "أرض الحافي" بشبرا الخيمة.

وأظهر مقطع الفيديو، أكثر من 5 أشخاص "ملثمين"، وفي أياديهم أسلحة نارية، ويطلقون النيران على أحد المنازل في المنطقة.

وأثار الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فزع الأهالي، وتعمل الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن القليوبية، على فحص الفيديو المنشور، لضبط المتهمين في الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

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