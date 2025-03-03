محدش يتصل بيا.. إبراهيم شيكا يوجه رسالة مفاجئة للجميع

وجه إبراهيم شيكا، لاعب الزمالك السابق، رسالة لمتابعي حالته بعد تدهور حالته الصحية، ودخوله الرعاية المركزة متأثرا بمرض السرطان.

وكتب إبراهيم شيكا عبر فيسبوك: "يا جماعة لو سمحتوا الناس خدت رقمي من البوست ويرنوا عليا الفجر وانا واخد معايا تليفوني الرعاية عشان اطمن علي عيالي واعرف اتواصل مع هبة عشان بتبقي بره الرعاية بالله عليكم محدش يرن أنا مقدر حبكم ومشاعركم الكريمة بس محدش يتصل".

وأعلنت زوجة إبراهيم شيكا لاعب الزمالك السابق نقله للرعاية المركزة، بعد ما تدهورت حالته الصحية بسبب المرض الخبيث .

وقالت في فيديو عبر حساب اللاعب علي موقع تيك توك: "شيكا اتحجز في المستشفي الجوي ، وأول يوم رمضان مقضنهوش في بيتنا ، ادعوا له ربنا يشفيه ويعفو عنه".