الثلاثاء 11 مارس 2025
توقيت مصر 19:48 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

مبعوث ترامب: على حماس التخلي عن أسلحتها ومغادرة غزة

تقرير الطب الشرعي يكشف مفاجأة في قضية طفلة الشرقية

ميدو: الأهلي خسر بظهور أبو تريكة في إعلان الاستاد

«تزوجت كم مرة؟».. سؤال محرج على الهواء لأحمد كريمة والشيخ يرد

هجوم ناري من أحد المشايخ على محمد رمضان...تفاصيل

شاهد.. طبيب بيطري يسحل زوجته الطبيبة الحامل رفقة والده في الشارع

صـ.ـدمة هزت الجميع.. تفاصيل وفاة طالبة الطب بسبب صعوبة الامتحان

"خانـ.ـته مع المدرب".. انفصال حارس مرمى برشلونة عن زوجته بفضـ.ـيحة مدوية

الجيش الإسرائيلي يأسر جنديًا بالجيش اللبناني ويقتل آخر

ثلاثينية تخلع زوجها بعد اكتشافها السبب الصادم!

مبعوث ترامب: على حماس التخلي عن أسلحتها ومغادرة غزة

Screenshot 2025-03-11 130928
..
الثلاثاء، 11-03-2025 01:10 م
قال ستيف ويتكوف، مبعوث البيت الأبيض إلى الشرق الأوسط، إنه من الضروري تحديد مهلة زمنية لمفاوضات صفقة الأسرى ووقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس.
جاء هذا التصريح في حديث «ويتكوف» لشبكة «فوكس نيوز» قبل مغادرته إلى الدوحة للانضمام إلى الوسطاء القطريين والمصريين، الذين يقودون جهود الوساطة في هذه القضية الحساسة.

وتزامن تصريح ويتكوف مع مغادرة البعثة الإسرائيلية إلى العاصمة القطرية اليوم، حيث تُجرى جولة جديدة من المحادثات بوساطة قطر ومصر.
وفي ذات السياق، أكد ويتكوف على موقف الإدارة الأميركية الثابت، مشددًا على ضرورة أن «تتخلى حماس عن أسلحتها، وألا تعيد تسليح نفسها، وأن تترك الأسلحة وتغادر غزة».
وأضاف: «أعتقد أنه ليس لديهم بديل آخر سوى المغادرة، وإذا غادروا، فكل شيء سيكون على الطاولة بالنسبة لنا».

إقرأ ايضا

Screenshot 2025-03-11 125647

تقرير الطب الشرعي يكشف مفاجأة في قضية طفلة الشرقية

Screenshot 2025-03-11 125221

ميدو: الأهلي خسر بظهور أبو تريكة في إعلان الاستاد

Screenshot 2025-03-11 124940

«تزوجت كم مرة؟».. سؤال محرج على الهواء لأحمد كريمة والشيخ يرد

أخبار متعلقة

Capture

مبعوث ترامب عن غضب الاحتلال من مفاوضاته مع حمـ.ـاس: لسنا عملاء لإسرائيل

Capture

"وقاحة تل أبيب".. مصر ترد على الخطة الإسرائيلية البديلة لخطة ترامب

Capture

3 أمراض خطيرة.. علاء مبارك يكشف عن المرض المصاب به ترامب

67abdf3b4c59b76faf3aa79e

دبلوماسي مصري يعتذر لملك الأردن بسبب الترجمة الخاطئة