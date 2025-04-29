ماذا قالت مديرة مدرسة الطفل ياسين في أول ظهور لها (فيديو)

ردت مديرة مدرسة الكرمة بالبحيرة، على واقعة تعرض الطفل ياسين للاعتداء الجنسي، من قبل المراقب المالي في المدرسة، قائلة : "القضاء سيقول كلمته وحتى لو كنت متهمة والنيابة استمعت لاقوالي مرتين وتلاته وعشرة وأنا منتظرة القضاء في كلمته".

تم استدعائي للنيابة كذا مرة وتمت التبرئة

تابعت مديرة مدرسة الكرمة بالبحيرة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" على قناة ON:"تم إستدعائي للنيابة كذا مرة وتمت التبرئة مرتين وكل من كان متواجد في القضية تم الاستماع لأقوالهم لكن القضية وماسيحدث يعتمد على حكم القضاء العادل.

وعن وجود المراقب المالي المتهم في المدرسة، علقت مديرة مدرسة الكرمة بالبحيرة، قائلة : "المراقب المالي لا يعمل في المدرسة في الاساس وليس على قوتها فهو مراقب مالي من المطرانية على حسابات المدرسة الخاصة بمطرانية البحيرة التي يملكها الانبا باخميوس" ربنا ينيح روحه" يقوم بفحص الأمور المالية التي تخص المطرانية ماليا ".

وتصدر هاشتاج “حق ياسين لازم يرجع” منصات السوشيال ميديا، بعد تداول تفاصيل واقعة مؤلمة تعود للعام الماضي، حيث تعرض الطفل ياسين، البالغ من العمر ست سنوات، لجريمة اغتصـ.ـاب داخل إحدى المدارس الخاصة بمدينة دمنهور.

