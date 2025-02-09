الأحد 09 فبراير 2025
توقيت مصر 13:35 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

فيديو صادم.. كاميرا مراقبة توثق لحظة اختطاف امرأة من الشارع بشكل غريب

علاء مبارك لـ ترامب: عالم متجيش بالذوق

جيش الاحتلال ينسحب بالكامل من محور نتساريم.. وحمـ.ـاس تعلق وتستفز نتنياهو

قرار كويتي جديد بحبس فجر السعيد بتهمة التطاول عل دولة شقيقة

مفاجأة.. إبراهيم فايق يكشف اسم مدير الكرة الجديد بالأهلي

أول رد من بوسي شلبي على اكتشاف طلاقها من محمود عبدالعزيز بعد 8 سنوات من وفاته

شاهد لحظة سقوط الأسانسير بمحافظ الغربية وعدد من النواب ومالك "قصر الكبابجي"

طلب غريب لـ تركي آل الشيخ من كريم عبدالعزيز وأحمد عز

مؤمن زكريا يطالب بإلغاء الدوري بعد خسارة سموحة أمام بيراميدز

إيناس الدغيدي: الكلام عن النار تخويف ... وربنا مش فاضي لنا

فيديو صادم.. كاميرا مراقبة توثق لحظة اختطاف امرأة من الشارع بشكل غريب

ةن
ا
الأحد، 09-02-2025 12:13 م

 

 

وثق مقطع فيديو، لحظة اختطاف امرأة في مدينة سيدي بنور، بالمغرب.

وأظهر الفيديو، لحظة استهداف المرأة أثناء توجهها إلى حمام عمومي، حيث أقدم شخص يرتدي جلبابا، يرجح أنه رجل متخف، على دفعها بالقوة داخل سيارة، التي انطلقت بسرعة نحو وجهة مجهولة.

وحسب وسائل إعلام، العصابة احتجزت السيدة لمدة 10 ساعات قبل إطلاق سراحها، موضحة أن الدافع الرئيسي وراء الاختطاف كان الاستيلاء على مبلغ مالي قدره 20 مليون سنتيم، عائد من بيعها قطعة أرض.

وأشارت إلى أن الجناة قاموا باقتحام منزل السيدة بحثا عن المال، لكنهم لم يعثروا عليه، وبعدما فشلوا في تحقيق غايتهم، قرروا إطلاق سراحها.


إقرأ ايضا

Capture

علاء مبارك لـ ترامب: عالم متجيش بالذوق

196-105059-bossi-shalabi-artist-mahmoud-abdel-aziz_700x400

أول رد من بوسي شلبي على اكتشاف طلاقها من محمود عبدالعزيز بعد 8 سنوات من وفاته

IMG_٢٠٢٥٠٢٠٨_١٩٤٣٤٤_715_090702

شاهد لحظة سقوط الأسانسير بمحافظ الغربية وعدد من النواب ومالك "قصر الكبابجي"