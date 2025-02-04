فيديو صادم.. زوجة فنان شهير تتعـ.رى بالكامل على السجادة الحمراء

أثار مغنّي الراب الأمريكي كانييه ويست وزوجته بيانكا سينسوري جدلاً واسعاً بعد ظهورها عارية تماماً على السجادة الحمراء في حفل توزيع جوائز Grammy Awards لعام 2025.

وظهرت عارضة الأزياء الأسترالية لأول مرة على السجادة الحمراء مع زوجها وكانت ترتدي معطفاً ضخماً من الفرو الأسود، لتلتفّ فجأة وتبدأ بخلعه بحركة مثيرة ليتبين أنها ترتدي تحته فستاناً قصيراً وشفّافاً بالكامل مصنوعاً من الجوارب الشبكية الشفافة بلون اللحم، ليظهر من خلالها جسمها العاري تماماً.

وتفاعلت الصحافة العالمية والجمهور بشكل واسع مع حركة بيانكا الجريئة وغير المناسبة لحفل "الغرامي"، وعلّقوا بسخرية وامتعاض على نظرات كانييه وضحكاته وهو يلتفت الى زوجته التي لم تترك أي شيء للخيال، بل سمحت للمصوّرين بالتقاط جسمها العاري

وحرصت بيانكا أيضاً على رفع شعرها بالكامل بحركة "الكعكة" كي لا تخفي أي جزء من جسمها، وطبّقت مكياجاً ناعماً يرتكز على الألوان الترابية، وقد لاحظ الكثير من المشاهدين أنها باتت تشبه طليقة كانييه نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان.

يُذكر أن بيانكا وكانييه يشتهران بحركاتهما المقزّزة وإصرار بيانكا على التعري في أغلب إطلالاتها حتى الكاجوال منها، بهدف تصدّر عناوين الصحف الأميركية و"التريند" على السوشيال ميديا.

