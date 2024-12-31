فيديو أثار ضجة.. الداخلية تعلن القبض على طبيب بيطري

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الثلاثاء، 31-12-2024 01:44 م

 

كشفت وزارة الداخلية ملابسات فيديو متداول على موقع "تيك توك" يظهر فيه شخص يزعم أنه طبيب متخصص في إجراء عمليات قسطرة قلبية.

وقد ادعى الشخص في الفيديو أنه سبب وفاة عدد من المرضى خلال العمليات الجراحية، وأوضح أنه كان يُجبر ذويهم على توقيع إقرارات بقبول مخاطر العمليات لتفادي المساءلة القانونية.

وبعد جهود الأجهزة الأمنية، تم تحديد هوية الشخص والقبض عليه، ليتم التأكد من أنه طبيب بيطري وليس طبيبًا بشريًا.

وأكدت وزارة الداخلية أن الادعاءات التي تم نشرها على منصات التواصل الاجتماعي غير صحيحة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهم، وأُحيلت الواقعة إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

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