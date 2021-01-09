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فردوس عبدالحميد: أحمد زكي بكى بشدة وأُصيب بأزمة نفسية بسبب عادل إمام

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فردوس عبدالحميد: أحمد زكي بكى بشدة وأُصيب بأزمة نفسية بسبب عادل إمام

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عادل إمام وأحمد زكي
 
السبت، 09-01-2021 09:28 ص المصريون

كشفت الفنانة فردوس عبد الحميد، عن سر لأول مرة يخص الفنان الراحل أحمد زكي، والفنان عادل إمام، والتي كانت هي أحد أطرافه.
وقالت "عبد الحميد" خلال استضافتها في برنامج “رأي عام”، المذاع على فضائية “تن تي في”، إن الفنان أحمد زكي أصيب بأزمة نفسية وظل يبكي كثيرًا بسبب الفنان عادل إمام.
وأوضحت تفاصيل الواقعة التي أدت إلى ذلك، مشيرة إلى أنها كانت مرشحة وأحمد زكي للعب دور البطولة في فيلم “حب في الزنزانة”، من إنتاج عام 1983، ومن إخراج زوجها محمد فاضل.
وأوضحت أنه بعد تعاقدها على الفيلم، فوجئت في الصحف بأنه سيبدأ تصوير العمل الفني، ولكن بعد أن تم إسناد البطولة لكلا من عادل إمام والفنانة الراحلة سعاد حسني.
وأضافت أن الخبر أصاب أحمد زكي بأزمة نفسية، وجلس يبكي بشدة، بسبب أن الفيلم كان من نصيب عادل إمام في النهاية.

 

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