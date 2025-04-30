صدمة في الوسط الفني.. وفاة الفنانة سمر عبدالعزيز

توفيت المغنية والممثلة السورية سمر عبدالعزيز ، عن عمر 52 عامًا، بعد معاناتها من مشاكل بالكبد إثر مضاعفات مرض السرطان، الذي تغلبت عليه مؤخرًا.

ونعت نقابة الفنانين السوريين، الفنانة الراحلة، اليوم الأربعاء، وقالت إنها ستكشف تفاصيل التشييع والدفن في وقت لاحق.

كما نعى عدد من الفنانين السوريين، زميلتهم الراحلة، وقدموا العزاء لعائلتها، ولا سيما شقيقتها الممثلة ريم عبد العزيز.

وتدهورت صحة الفنانة الراحلة في الأيام الماضية، ودخلت على إثر ذلك المستشفى، قبل أن تفارق الحياة أخيرًا بعد مسيرة في عالم الغناء والتمثيل.

وأصيبت الفنانة السورية بسرطان الثدي عام 2021، قالت وقتها إن سببه دخولها بحالة نفسية سيئة بعد صدمة عاطفية تلقتها من زوجها السابق المخرج محمد معروف.

وأعلنت سمر تغلبها على السرطان بعد رحلة علاج طويلة عام 2023، لكن يبدو أن مضاعفات المرض أثرت في مناعتها وسببت لها مشاكل في الكبد، حتى تدهورت صحتها وتوفيت، بحسب ما أكده مقربون منها.

ويعد مسلسل "" الذي عُرض في شهر رمضان المنصرم، آخر مشاركة فنية في مسيرة سمر عبدالعزيز برفقة منى واصف وأيمن زيدان وسلاف فواخرجي.

وسمر من مواليد العام 1973، وهي ابنة الشاعر نظمي عبد العزيز، وقد عرفها الجمهور مغنيةً بين مجموعة مطربين برزوا في الأغنية السورية، قبل أن تدخل عالم التمثيل.

وتضم قائمة أغاني الفنانة الراحلة "يسعد لي هالمسا"، "تعلمنا"، "بحياتنا لا تزعلوا"، "زهرة الأماني"، و"كتبوني"، وعدد آخر من الأغاني.

كما شاركت سمر، ممثلة في العديد من المسلسلات السورية، وبينها: "سيرة آل الجلالي"، "هولاكو"، و"أنشودة المطر".