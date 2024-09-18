صدمة.. طفل يقتل أسرته بالكامل بسلاح ناري لسبب غريب

أقدم طفل عراقي على قتل والده ووالدته وشقيقه بسبب تعرضه للضرب والتعنيف من قبل والده في البصرة .



وأظهر مقطع فيديو متداول ، تجمع عدد من أفراد أسرة المجني عليهم وسط حالة من الانهيار والبكاء.

وأعلنت قيادة شرطة البصرة، أمس الثلاثاء،أن طفل يبلغ من العمر 13 عاماً قام بفتح النار على عائلته ما أسفر عن مقتل والده ووالدته وشقيقه بالإضافة لإصابة شقيقته.

وذكرت وسائل إعلام عراقية أن الطفل اعترف بارتكاب جريمته مع سبق الإصرار والترصد بسبب تعرضه للضرب والتعنيف من قبل والده ولذلك خطط للانتقام من جميع أفراد العائلة.