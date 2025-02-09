شاهد.. سقوط نجوى كرم بشكل عنـ.ـيف على المسرح وهذا ما فعلته بالعلم السوري

أحيت الفنانة اللبنانية نجوى كرم، حفلا غنائيا في العاصمة الهولندية امستردام أمس السبت بحضور جماهيري كبير، وتصدرت المواقف التي تعرضت لها على المسرح مواقع التواصل الاجتماعي.

وتصدرت الفنانة اللبنانية "ترند" مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول فيديو رصد لحظة سقوطها على المسرح، في العاصمة الهولندية أمستردام.

وأبرزت لقطات المقطع المصور تفاعل المطربة اللبنانية على المسرح مع الحضور، وفرقة الدبكة التي تقف خلفها، قبل أن تتعثر بفستانها الطويل وتسقط على ظهرها.

وسرعان ما اندفعت سيدة بزي أخضر إلى الفنانة اللبنانية وساعدتها في النهوض، وتعاملت الأخيرة بسرعة بديهة مع الواقعة، إذ عادت إلى إكمال حفلها بطبيعية عبر التلويح للحاضرين.

وفي موقف آخر من الحفل، طلب أحد الحاضرين من كرم بلهجة حادة، أن ترفع العلم السوري الجديد (علم الثورة الأخضر) متوجها لها بالقول: "ما تشبحي امسكي العلم".

لترد كرم بعد لحظات، برفعها العلمين السوري الجديد واللبناني قائلة: "نحنا مش بس حدود وحدة، كل عمرهن لبنان وسوريا قلب واحد". وتظهر لقطات مصورة وهي حاملة علم الثورة السوري والعلم اللبناني خلال الحفل.

وأثارت طريقة طلب الشاب للفنانة برفع العلم، غضب نشطاء على مواقع التوصل الاجتماعي.

وعلق حساب: "ما فهمت ليه بدو يرميلا العلم ويفرض عليها ترفعو؟ هي فنانة شغلتها تغني وانت شغلتك تروح تسمع وتستمتع مش رايحة تفقع خطاب سياسي ولا رايحة تشارك بالقمة العربية".