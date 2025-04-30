علّق الإعلامي أسامة منير على الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذي أثار جدلاً واسعًا حول العلاقة بين المسلمين والمسيحيين، مؤكدًا: "لست من محبي التريندات ولا أسعى وراءها".

وأوضح منير أن الفيديو تم تداوله من قِبل بعض التيارات المتطرفة، ويظهر فيه شخص يزعم أنه طبيب، لكنه – وفق ما كشف – لا يحمل سوى شهادة إعدادية، مضيفًا: "قرر أن يضع اسمي بجانبه ليكتسب شهرة، ومن المحتمل أنه جزء من تيار متطرف لديه خطة مدروسة".

وفي فيديو توضيحي نشره عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، كشف منير أن رسائل بدأت تظهر على صفحته تتضمن تحذيرات موجهة للسيدات المسلمات من مشاركة أسرارهن مع "أسامة النصراني"، بحسب وصف الرسائل، مضيفًا أنه لم يعِر الأمر اهتمامًا في البداية، لكنه فوجئ لاحقًا بتهديدات، من بينها طلب أحد الأشخاص عنوان شركته.

وأضاف: "أشارككم أنني قبطي، وعشت طوال حياتي في مصر، أحب تراب هذا البلد وأعمل على خدمته بإخلاص، ولم يصدر عني طيلة 22 عامًا من العمل الإعلامي أي تجاوز بحق الأديان أو العقائد أو رجال الدين أو الأنبياء".

وتابع: "أنا شخص معتدل، وجميع أصدقائي من المسلمين، ونرتبط بعلاقات قوية منذ الطفولة، نتبادل الزيارات ونتشارك الطعام والأفراح والأحزان. لا يمكن أبدًا اعتباري شخصًا متطرفًا".

واختتم أسامة منير حديثه بالقول: "عندما يأتي شخص بعد عام ونصف ليقتطع أجزاء من فيديو ليصنع منها مقطعًا مدته ساعتان بغرض إثارة الجدل، فهذا أمر مرفوض. لم أقل يومًا كلمة مسيئة عن الحجاب أو الإسلام".

