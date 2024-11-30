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"‏سيكولوجية جمهور الأهلي".. إبراهيم فايق يوجه نصيحة لإمام عاشور

"‏سيكولوجية جمهور الأهلي".. إبراهيم فايق يوجه نصيحة لإمام عاشور

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إبراهيم فايق
السبت، 30-11-2024 12:16 م
وجه الإعلامي الرياضي، إبراهيم فايق، رسالة لإمام عاشور وجميع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.
ونشر فايق عبر حسابه على منصة "فيسبوك": "‏سيكولوجية جمهور الأهلي طول الوقت واضحة، هتلعب وهتجيب بطولات وملتزم بسياسة النادي، هخليك تلمس نجوم السما بإيدك وهعيشك أحلامك واقع".

وأضاف: "‏في أي وقت هتفتكر أني هحبك أكتر من (شعار الأهلي) فتقرر تعمل قلق، هنزلك لسابع أرض عادي جدا، لأن الفلسفة: (الأهلي فوق الجميع)".
واختتم إبراهيم: "‏إمام عاشور وأي لاعب في الأهلي محتاج يفهم الفلسفة دي علشان خسارته هتبقى كبيرة جماهيريا، خسائر الفنيات سهل تعويضها، إنما خسائر الجمهور بتبقى غير قابلة للشحن".

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