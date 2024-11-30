"‏سيكولوجية جمهور الأهلي".. إبراهيم فايق يوجه نصيحة لإمام عاشور

السبت، 30-11-2024
12:16 م
وجه الإعلامي الرياضي، إبراهيم فايق
، رسالة لإمام عاشور
وجميع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.
ونشر فايق عبر حسابه على منصة "فيسبوك": "سيكولوجية جمهور الأهلي
طول الوقت واضحة، هتلعب وهتجيب بطولات وملتزم بسياسة النادي، هخليك تلمس نجوم السما بإيدك وهعيشك أحلامك واقع".
وأضاف: "في أي وقت هتفتكر أني هحبك أكتر من (شعار الأهلي) فتقرر تعمل قلق، هنزلك لسابع أرض عادي جدا، لأن الفلسفة: (الأهلي فوق الجميع)".
واختتم إبراهيم: "إمام عاشور وأي لاعب في الأهلي محتاج يفهم الفلسفة دي علشان خسارته هتبقى كبيرة جماهيريا، خسائر الفنيات سهل تعويضها، إنما خسائر الجمهور بتبقى غير قابلة للشحن".