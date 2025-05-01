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ساويرس يسأل بسخرية: فين العاصفة؟.. والأرصاد توضح ما حدث

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الخميس، 01-05-2025 03:06 ص

 

تساءل رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس بسخرية عن العاصفة الترابية التي تم التحذير منها وإعطاء جميع الطلاب والمدرسين إجازات رسمية.

وكتب "ساويرس" عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" :" هي فين العاصفة الترابية دي؟.

من جانبها كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، سبب عدم وصول العاصفة الترابية وعدم تأثر القاهرة الكبرى بالمنخفض الجوي الخماسيني الذي حذرت منه الهيئة.

 

وقالت غانم: لقد أعلنت الهيئة أمس عن مناطق معينة تتأثر بالمنخفض الجوي والعاصفة الترابية وسرعة الرياح، وليس كل مناطق الجمهورية، ولكن الناس اعتقدت تأثر كل مناطق الجمهورية بذلك.

 

ولفتت إلى أن البعض ربط بين بيان الأرصاد أمس حول سقوط أمطار على مناطق من محافظة مطروح ومناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري، وبين طقس القاهرة.

 

وأضافت غانم: بالفعل سجلت الهيئة اليوم تأثر محافظات الصعيد وخط القناة لسرعة الرياح، كما سجلت انخفاض الرؤية في محافظات شمال الصعيد، وخاصة المنيا وأسيوط، وفي أسيوط انخفضت الرؤية إلى أقل من ٣٠٠ متر.

 

وأشارت غانم إلى أن هناك تحسناً تدريجياً في الأحوال الجوية متوقعاً خلال الساعات القليلة المقبلة، حيث ستشهد بعض المناطق انخفاضاً في شدة الرياح وكميات الأتربة العالقة في الجو، خاصة في المحافظات الشمالية ومناطق الوجه البحري بالإضافة إلى العاصمة والقاهرة الكبرى.

 

وأوضحت غانم، أن المنخفض الجوي سيتحرك تدريجياً نحو الشرق، بينما تستمر الأتربة والرمال في التأثير على مناطق سيناء والسواحل الشمالية الشرقية، حيث من المتوقع أن تصل سرعة الرياح في تلك المناطق إلى نحو 60 كيلومتراً في الساعة.

 

وأشارت إلى أن محافظات شمال الصعيد ستظل متأثرة بالأتربة والرمال العالقة، لكنها ستقل حدتها مع حلول فترات الليل، متوقعة أن يشهد يوم غد تحسناً ملحوظاً في الظروف الجوية، مع انخفاض سرعات الرياح مقارنةً بيومنا هذا، بالإضافة إلى تراجع في درجات الحرارة.

 

كما قدمت غانم عدة توصيات للمواطنين، داعية إلى ارتداء الكمامات عند الخروج ليلاً، واتباع الحذر أثناء القيادة خاصة على الطرق الصحراوية، مع الابتعاد عن الأجسام غير الثابتة مثل أعمدة الإنارة والأشجار ولافتات الإعلانات لتجنب أي أخطار محتملة.

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