الثلاثاء 18 مارس 2025
توقيت مصر 17:19 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

طلب هذا الأمر ومات.. أخر ما طلبه "الحويني" في أخر لحظاته

النيابة تقرر عرض طالبة اعتدى عليها مدير المدرسة على الطب الشرعي

حلا شيحة تفاجئ الجميع بالحجاب.. سر "رؤية يوم القيامة"

الأعلى للإعلام يعاقب صدى البلد والنهار والشمس وينذر نجم الأهلي بحجب صفحته

ضابط بالمعاش.. المتهم بالتعدي على السائق في واقعة "الفردوس": استفزني

ابنة سيد القمني في تعليق صادم على وفاة الحويني: الحمد لله الذي قطع أنفاسك!

شاهد.. رجل أعمال سعودي يبني مسجدًا باسم عامل مصري لديه

سامية تطلب خلع كريم: فاتح عربيته للمتعة والابتزاز

رموها في المصرف.. مقـ.ـتل فتاة على يد طليقها ووالده العجوز بالغربية

أكثر من 350 شهيدًا في غزة.. وجيش الاحتلال: القادم أسوأ

سامية تطلب خلع كريم: فاتح عربيته للمتعة والابتزاز

1551607_0
ا
الثلاثاء، 18-03-2025 11:13 ص

 

وقفت سامية أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة تندب حظها وقصة زواجها التي وصفتها بأن أسوء اختياراتها في حياتها، بعد أن كشفت أنه نصاب يقوم باستدراج فتيات الليل عبر سيارته ويقوم بتصويرهم لابتزازهم أو سرقة محتويات حقائبهم، فما كان منها إلا أن طلبت الطلاق منه وحينما رفض قامت باللجوء إلى محكمة الأسرة طالبة الخلع منه.

 

سامية تطلب الخلع أمام محكمة الأسرة

سردت سامية قصتها مع زوجها والتي استمرت لمدة 3 سنوات فقط، فقد تزوجت في شتاء 2021 من زوجها كريم، بعد أن تقدم لأسرتها ووافقت عليه وظلت طوال هذه السنوات في الظلام لا تدري شيئا عن أفعال زوجها حتى علمت بالصدفة عن طريق رسالة عبر هاتفه الثاني أرسلت له فتاة تقول له «المبلغ جاهز.. شوف هتستلمه فين، بس أمسح صوري وفيديوهاتي».

 

قصة سامية مع زوجها سردتها الفتاة العشرينية أمام محكمة الأسرة وقالت «كان عمري 21 عاما وتقدم للزواج مني كريم فهو شاب يعمل في إحدى الشركات وزميل خالتي في نفس مكان العمل، وطلب منها أن تبحث له عن عروسة ورشحتني خالتي له وبالفعل تقدم وطلب يدي للزواج، وبعدها وافقت الأسرة ولم يكن هناك مشكلات أو شوائب أو غموض حول شخصيته».

 

تابعت سامية قصتها وأسباب لجوئها إلى محكمة الأسرة قائلة «تزوجت كريم ولم يكن هناك بيني وبينه مشكلات في بداية الزواج ثم ظهرت بعض المشاكل الزوجية العادية التي كان يتم حلها قبل نهاية اليوم، وكانت الحياة ذات وتيرة طبيعية بيني وبين زوجي على مدار ثلاث سنوات إلا أنه في نهاية السنة الثالثة تلقى رسالة عبر هاتفه وشاهدتها بالصدفة كانت سببا في تغيير حياتي وبداية المشاكل».

 

أكملت سامية قائلة «أرسلت له فتاة مسجلة عبر الهاتف بـ حروف، رسالة كان مضمونها .. المبلغ جاهز.. شوف هتستلمه فين، بس أمسح صوري وفيديوهاتي، ومن هنا سألته عن الرسالة وفي البداية ارتكب وظل يتحدث بأي كلمات للهروب من الواقعة وتشاجرت معه وتركت المنزل وذهبت إلى منزل أسرتي، وقمت بالاتصال على رقم الفتاة لكنها لم ترد».

 

اختتمت سامية قائلة «في اليوم الثاني اتصلت بي الفتاة وأخبرتني بأن زوجي تعرف عليها في أحد الليالي وقام بتصويرها خلسة في السيارة وتحصل منها على مقاطع فيديو خادشة وقام بمساومتها وعملت أنه يقوم بهذا مع فتيات آخريات ثم طلب منها مبلغ مالي نظير مسح صورها، ومن هنا طلبت منه الطلاق في هدوء إلا أنه رفض فلجأت إلى محكمة الأسرة طالبة الخلع منه».

إقرأ ايضا

Capture

طلب هذا الأمر ومات.. أخر ما طلبه "الحويني" في أخر لحظاته

images

النيابة تقرر عرض طالبة اعتدى عليها مدير المدرسة على الطب الشرعي

Capture

حلا شيحة تفاجئ الجميع بالحجاب.. سر "رؤية يوم القيامة"

أخبار متعلقة

fgjhgdfgvcbvcxvxvxcv

تخلع زوجها بعد أشهر من الزواج: اللي بيعمله معايا مفيش واحدة تستحمله

032420coronavirus_hero_dr_nermeen_botros5gsb

طبيبة ترفع دعوى خلع وتكشف السبب الصادم

6392484991732186014

شروق تطلب الخلع: اكتشفت الصدمة في شهر العسل ورجعت على بيت أبويا

c9d6d7050fe9f0f2ce0d731cd55c1c75

عروس تخلع زوجها: مراته على الورق بس

22222

ابتـ.ـزاز من زوجها.. طبيبة ترفع دعوى خلع وتكشف تفاصيل صادمة

Capture

بيخونها مع زميلته في الشغل.. فاطمة ترفع دعوى خلع