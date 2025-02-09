رشوان توفيق يكشف سرًا لأول مرة عن الشيخ الشعراوي







قال الفنان رشوان توفيق، إنه كان محبا للشيخ محمد متولي الشعراوي، وكان يقول عنه إنه ولي من أولياء الله الصالحين، وعبر عن انبهاره بإلقاء الشعراوي للشعر الجاهلي خلال لقاء جمعهما مع الوزير أحمد عبدالله طعيمة، وقال قصيدة لإمرأة في الجاهلية، وكان مذهولا من حفظ الشعراوي لقصيدة من الشعر الجاهلي وهو في عمر متقدم.

وتابع توفيق، خلال لقائه مع الإعلامية سهير جودة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن أحد مريدي الشعراوي قال إنه سمع الشعراوي وقت خروجه من الدنيا يقول "بنفسك يا رسول الله".

وكشف رشوان توفيق عن رأي الشعراوي في دور محمد كريم الذي قدمه بمسلسل الأبطال، موضحا أنه وجد في أحد الصحف مانشيت عريض يتضمن "الإمام الشعراوي يقول برافو يا رشوان"، وهذا العنوان دفعه لمقابلة الشعراوي في منزله، وخلال المقابلة منحه الشعراوي عباءة ومصحف، وظلت العلاقة متبادلة بينهما.

وأوضح رشوان، أنه لم يتحدث مع الشعراوي عن الرؤى التي كان يشاهدها في منامنه، مؤكدا أنه يدعوا الله دائما ألا يعاقبه على حديثه مع الناس عن أسرار نعم الله عليه بمشاهدة الأنبياء وعباد الله المخلصين في منامه.

وأضاف، أن الأرواح تسمع كلام الأحياء، مشيرا إلى أنه زار سوريا ثلاث مرات، وعندما علم بوجود قبر سيدنا بلال الحبشي بجوار المطار من سائق كان يتحدث معه، قام رشوان توفيق بدخول مسجده سريعا ليقرأ الفاتحة لروحه.