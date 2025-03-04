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داليا مصطفى: مش ممكن أكمل مع زوج مد إيده عليّ وخانني

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داليا مصطفى: مش ممكن أكمل مع زوج مد إيده عليّ وخانني

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الثلاثاء، 04-03-2025 11:58 ص

 

 

أكدت الفنانة داليا مصطفى، أن الحملات التي تكون موجهة ضد الرجال أحيانا تكون قاسية وتكون وجهة نظر نسوية، قائلة: "في ستات جبارة زي الرجالة زي ما في رجالة جبارة برضة".

وأضافت "مصطفى"، خلال حوارها مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أنها لا يمكن أن تستمر في علاقة مع زوج يعتدي عليها، مضيفة: "ولا أقدر أكمل مع زوج مد إيده عليا من الأساس.. الفكرة نفسها غلط".

وجهت أسما إبراهيم سؤالًا لـ داليا مصطفى:"لو جوزك ضربك ممكن تضربيه؟.. لترد: "طبعا.. أنا اصلا جدتي من بعيدة عملت كدة فعلا بالتالي جوزها مكررهاش تاني".

وعن خيانة الأزواج، أوضحت أن الخيانة ليس لها حل، الزوج الخائن سأتركه دون مواجهة مباشرة، لأن مواجهته دون استعداد للرحيل خطأ كبير، موجهة نصيحة للنساء بعدم مواجهة أزواجهن بالخيانة إذا لم يكن لديهن نية لإنهاء العلاقة، معتبرة أن الاستمرار بعد الخيانة لا معنى له، مرادفه: "ومينفعش ست تعرف ان جوزها خانها وتيجي توجه وتكمل دي غباء دي ست غبية".

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