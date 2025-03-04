داليا مصطفى: مش ممكن أكمل مع زوج مد إيده عليّ وخانني

أكدت الفنانة داليا مصطفى، أن الحملات التي تكون موجهة ضد الرجال أحيانا تكون قاسية وتكون وجهة نظر نسوية، قائلة: "في ستات جبارة زي الرجالة زي ما في رجالة جبارة برضة".

وأضافت "مصطفى"، خلال حوارها مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أنها لا يمكن أن تستمر في علاقة مع زوج يعتدي عليها، مضيفة: "ولا أقدر أكمل مع زوج مد إيده عليا من الأساس.. الفكرة نفسها غلط".

وجهت أسما إبراهيم سؤالًا لـ داليا مصطفى:"لو جوزك ضربك ممكن تضربيه؟.. لترد: "طبعا.. أنا اصلا جدتي من بعيدة عملت كدة فعلا بالتالي جوزها مكررهاش تاني".