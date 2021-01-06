حلمي بكر يُهين محمد فؤاد: «بعت نفسك بالرخيص» والأخير يرد بعنف

الأربعاء، 06-01-2021
11:09 ص
المصريون
شن الموسيقار حلمي بكر
، هجوم
ًا حادًا على الفنان محمد فؤاد
، بسبب اغنية
الأخير التي طرحها قبل أيام بعنوان "الحفلة".
وقال "بكر" في تصريحات
صحفية، موجهًا كلامه لـ فؤاد، :"انت
حر.. بس انت بِعت نفسك بالرخيص، وبعد كده هتعيط، انت دلوقتي مش حاسس بحاجة لكن
بكرة العياط هيملى المكان تحت رجليك".
ورد المطرب محمد فؤاد
، على هجوم
الموسيقار حلمي بكر
قائلا :" قررت أعمل أغنية أذهب بها إلى قطاع مختلف من الجماهير الذين
يتابعونني على مر السنوات الماضية".
وأضاف فؤاد في مداخلة هاتفية مع
الإعلامي تامر أمين في برنامج " آخر النهار " المذاع على قناة "
النهار"، :" اللغة تغيرت في مجتمعنا، ومحمد فؤاد
معروف للجميع وأنا بقعد
شهرين على الكلام وبغني 3 ساعات".
وأكمل :" اللي يتجاوز في مهرجانات او أغاني طبيعية يتم محاسبته
بالقانون"، مضيفا:" أنا عملت شكل يرقص الناس ويطلق جرعة تفاؤل لطيفة".
ردّ الفنان محمد فؤاد
، على الملحن حلمي بكر
عقب هجوم
الأخير عليه بسبب
غنائه لنوع جديد من الأغاني الذي وصفه بالرخيص، «بعت نفسك بالرخيص وبكرة تعيط»،
قائلًا: «مش هعدي الموضوع بالسهل وردي هيزعلك بسبب هذه الجملة».
وتابع محمد فؤاد
:" حلمي بكر
مش عاجبه حمو بيكا ومحمد فؤاد
، ومفيش حد وصي على حد وطالما الواحد يؤدي في
أغنية وينجح يبقى يكمل".
وعبّر «فؤاد» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج «حضرة
المواطن» المذاع على قناة «الحدث اليوم» عن حزنه الشديد بسبب هجوم حلمي بكر
مؤخرًا، معقبًا: «ناس كتير طلبت مني أرد على الملحن حلمي بكر
النهاردة، وكان لازم أرد
لأن الموضوع كبير ولكن ردي مش هيعجبه».
ووجّه «محمد فؤاد
» رسالة لـ حلمي بكر
: «يا أستاذ حلمي شد حيلك، وأنت أخ
كبير وشوف أنت عايز إيه وإحنا هعملهولك، ولكن كلامنا هيتأجل بعدين، والموضوع مش
هيعدي سهل، وأوعى تفتكر محمد فؤاد
سهل، ومش عايز حد يزعل مني، لأن اللي حصل تجاوز
غير مقبول ولا يغتفر لو انت مين».
وأكمل «فؤاد»: «عمري ما سمعت لك أغنية وأنا حاليًا مش فايق علشان أرد عليك،
وتعالى نتكلم في حاجة تانية، لأني هتضايق نفسي»، متابعًا: «حلمي بكر
نازل تقطيع
وهجوم
ضد الناس كلها وهو دلوقتي جالي وأنا مش هسكت، ومحدش يقدر يعطني ومواقفي كلها
واضحة».