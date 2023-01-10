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حسين الجسمي يحتفل بزفافه في صمت ووسط الأهل فقط

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حسين الجسمي
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الثلاثاء، 10-01-2023 11:17 ص

 

 

احتفل الفنان الإماراتي حسين الجسمي بزفافه، في حفل عائلي بسيط اقتصر على الأهل والأصدقاء المقربين.

 

وشارك حسين الجسمي صورة من حفل الزفاف عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام"، ليتلقى بعدها التهاني والمباركات.

 

وكان حسين الجسمي قد أعلن الشهر الماضي، عقد قرانه في حفل عائلي بعيدًا عن الصحافة ووسائل الإعلام.

وكتب الجسمي في تغريدة نشرها عبر حسابه على "تويتر": "أكرمني الله، وزان بيتي بالبركة والبهجة، وانتشت أجواؤنا عطر السرور ولله الحمد".

 

وأضاف: "بتوفيق رب العالمين عقدت قراني اليوم بشهادة وحضور ومباركة المعازيب والأهل والأحبة".

 

وكان ميار عباس، مدير أعمال حسين الجسمي، قد نشر عبر حسابه على "إنستجرام" صورًا ومقطعًا من حفل عقد قران الفنان الإماراتي.

 

وكتب عباس: "أخي ورفيق دربي الغالي.. فرحتك في يوم عقد قرانك فرحة للجميع.. الله يتمم لك على خير ويسعدك ويديم عليك الأفراح".

 

وفور انتشار خبر إعلان عقد قران الجسمي، هنأه عدد من الفنانين من بينهم مواطنته المطربة أحلام الشامسي.

 

 

وكتبت "أحلام" عبر حسابها على "تويتر": "الغالي (أخويا) ألف مبروك وربي يتمم عليكم الفرح والسرور ويجمعكم على خير، بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينك وبين أهلك على خير وأسأل الله أن يرزقك الذرية الصالحة".

 

كما هنأه الكاتب الإماراتي محمد تقي عبر حسابه على "تويتر" قائلا: "أبارك للأخ الغالي الفنان حسين الجسمي بمناسبة عقد قرانه وأتمنى له كل التوفيق.. ألف مبروك يا أبو علي".

 

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